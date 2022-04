Cidades Monitoramento climático mais detalhado no Cerrado Reunião de diretores do Inpe com representantes da UFG e do governo de Goiás sinaliza concretização de parceria com benefícios para o bioma e para a agricultura

Diretores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) estarão em Goiânia nesta segunda-feira (4) para conhecer de perto a proposta do Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado (Cempa) que, ancorado na Universidade Federal de Goiás (UFG), já conta com o apoio do Governo de Goiás em seu processo de estruturação. Em maio de 2020...