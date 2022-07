Neste ano, a Romaria do Divino Pai Eterno conta com um monumento, que faz uma homenagem às vítimas da Covid-19. A escultura tem 3 metros de altura e conta com a pira, uma chama que fica no altar central, onde acontecem as celebrações, e ficará acesa até o fim do evento, que será finalizado no próximo domingo (3).

O monumento fica localizado no altar das celebrações externas do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, os familiares que quiserem fazer a homenagem, irão utilizar um Qr Code, que está localizado em um banner abaixo do painel, e preencher um formulário com os dados e foto. Após a conclusão do preenchimento a foto com o nome da vítma será direcionada para o tela.

Nas passarelas da Basílica atrás do painel de homenagem, foram colocadas bandeiras em homenagem a todos os países que foram vítimas da Covid-19. Após o fim da festa, a pira será conduzida para o pátio de celebrações externas.

Nos dois anos de isolamento, em Goiás foi registrados mais de 26.880 mil pessoas que morreram, por conta do Covid-19, atualmente são mais de 1 milhão casos confirmados. No país, foram mais de 671 mil pessoas que vieram a óbito.

