Cidades Morador de Goiânia registra redemoinho gigante no Jardim Califórnia Gerente do Cimehgo, André Amorim diz que não há motivo para preocupação. Este fenômeno é natural e comum durante o período de estiagem

Um redemoinho gigante foi registrado por um morador do Jardim Califórnia, na região leste da capital. As imagens chamaram a atenção com a formação em poeira, mas o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim diz que não há motivo para preocupação. Este fenômeno é natural e comum durante o período de estiagem. Amorim explic...