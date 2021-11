Cidades Morador de Luziânia morre em queda de monomotor em Minas Gerais Vítima pulverizava uma plantação de soja e de cana-de-açúcar quando aconteceu o acidente

O piloto de um monomotor morreu na manhã desta quarta-feira (24) após a queda da aeronave em uma lavoura em João Pinheiro no noroeste de Minas Gerais. De acordo com o jornal O Tempo, a vítima seria Jonas Gabrielczyk, de 37 anos, morador de Luziânia. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que monomotor realizava a pulverização em uma plantação de soja e de c...