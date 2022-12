Um morador em situação de rua foi agredido a pauladas no Setor Campinas, em Goiânia. Uma câmera de segurança próxima ao local registrou o momento da briga entre dois moradores em situação de rua, em que um agrediu o outro com uma barra de ferro. De acordo com a Polícia Militar (PM), o agressor teria brigado com a vítima porque ela teria colocado bebida alcoólica para o cachorro dele beber.

Ao Popular, o Comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Bráulio de Souza Bessa, relatou que assim que a Polícia Militar chegou ao local, a vítima, bastante machucada, já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar. De acordo com o registro da ocorrência, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira (15).

“Quando a viatura da PM chegou ao local, o agressor já havia fugido. Com as filmagens obtidas de uma residência próxima, um dos policiais, que estava de serviço no dia, reconheceu o autor, porque os policiais que fazem rondas diárias já sabem quem são os moradores em situação de rua que vivem na região e o local em que costumam ficar”, afirmou Bessa.

De acordo com o Tenente Coronel, em patrulha realizada na tarde do mesmo dia, o suspeito foi localizado e abordado pela polícia, momento em que confessou o crime.

De acordo com a PM, o suspeito já possui diversas passagens pela polícia, por roubo, furto, homicídio e ameaça. Ele foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado, ouvido e foi instaurado um inquérito para investigar o caso. Ele responderá por lesão corporal.

Sobre o estado de saúde da vítima, o Hugol informou que o paciente segue internado e possui o estado de saúde geral estável, consciente e respirando espontaneamente.

