Cidades Morador de rua é ouvido pela Polícia Civil 4 meses após ter sido baleado por PMs em Goiânia Divair Nunes da Cruz foi atingido por cinco tiros durante uma abordagem no Setor Oeste, mas responde por tentativa de homicídio contra um dos policiais envolvidos. Oitiva foi feita após determinação judicial.

Quatro meses após ter sido atingido por cinco de oito tiros disparados por policiais militares durante uma abordagem na Praça do Sol, no Setor Oeste, em Goiânia, o desempregado Divair Nunes da Cruz, de 28 anos, prestou depoimento para um delegado no inquérito em que, em vez de vítima, ele aparece como suspeito de tentativa de homicídio contra um dos policiais que estavam n...