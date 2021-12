Cidades Morador de rua atingido por tiros na Praça do Sol segue em estado grave, em Goiânia Divanir Nunes da Cruz, de 28 anos, está entubado e sedado

Divanir Nunes da Cruz, de 28 anos, segue entubado, sedado e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). O homem em situação de rua foi atingido por tiros na noite do último dia 9 na Praça do Sol, no Setor Oeste, região nobre de Goiânia. Segundo relatos de moradores, os disparos teriam sido feitos p...