Um catador de reciclagem foi atacado por pit bulls nesta quinta-feira (16), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Militar, o homem de 54 anos foi mordido no rosto e no braço pelos animais.

O caso aconteceu no bairro Jardim Helvécia. O Corpo de Bombeiros explicou que o homem foi atendido no local, mas não quis ser levado para uma unidade de saúde. Segundo a polícia, os animais que atacaram o homem pertencem a um lava jato que fica na rua em que aconteceu o caso.

O g1 entrou em contato por ligação com o estabelecimento para um posicionamento sobre o caso, mas o lava jato não quis se pronunciar, afirmando que o caso “já havia sido resolvido”.

“Os cachorros estavam soltos na área do lava jato, o portão estava aberto, eles saíram e atacaram o catador”, disse a corporação.

Ao g1, um morador da região disse que presenciou o ataque contra o catador de recicláveis e disse que os animais do estabelecimento livremente levando perigo a sociedade. Segundo ele, na quarta-feira (15), ele quase foi atacado pelos mesmos três cachorros.

Os policiais ainda disseram que foi registrada uma ocorrência de lesão corporal, mas que a vítima não quis representar contra os donos do lava jato. A polícia ainda disse que, após o atendimento, o homem foi embora do local.

