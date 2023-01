Cidades Morador morre após levar choque enquanto fazia manutenção em apartamento, em Goiânia Márcio Marsukawa fazia um reparo no próprio apartamento quando aconteceu o acidente

Atualizada às 12h40. Um homem de 48 anos morreu eletrocutado na manhã desta segunda-feira (9) no Setor Marista, em Goiânia. Márcio Marsukawa morava no prédio e fazia um reparo no prórpio apartamento quando sofreu um choque elétrico e morreu no local. Os bombeiros fizeram sucessivas tentativas de reanimação, mas Márcio não resistiu. Segundo a corporação, a...