Cidades Morador usa guincho para colher mandioca gigante, em Rio Verde A raiz, plantada há oito anos, surpreendeu o morador pelo tamanho e peso, com mais de dois metros e cerca de 300 kg

O aposentado João dos Santos precisou fazer um guincho manual para conseguir colher uma mandioca que plantou no quintal de sua casa, em Rio Verde, sudoeste de Goiás. A raiz, plantada há oito anos, surpreendeu o morador pelo tamanho e peso, com mais de dois metros e cerca de 300 kg. Todas as madiocas, colhida nesta última quinta-feira (18), deram em uma só raiz. ...