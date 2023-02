Uma mulher de 23 anos teve 10% do corpo queimado após uma explosão no fogão a lenha em que ela estava cozinhando, no Residencial Nova Aliança, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Iara Firmino teve queimaduras no rosto, pescoço e pernas, e está internada no Hospital Estadual Governador Otávio Lage (Hugol), em Goiânia.

A jovem conta que assim que foi atingida pelas chamas correu para pedir socorro aos vizinhos, mas ninguém a ajudou. Pessoas que estavam em um bar nas proximidades acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a vítima recebeu os primeiros socorros.

Iara foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (Heana), e transferida em seguida para o Hugol. Agora, a jovem deverá passar por procedimentos de raspagem nas queimaduras.

O POPULAR entrou em contato com o Hugol por e-mail, às 9h45 desta terça-feira (21), para atualizar o estado de saúde da vítima, e aguarda retorno.

Leia também:

Homem morre após ser atingido por raio e cair de uma altura de aproximadamente 6 metros

Berçário onde crianças sofreram queimaduras por passar desinfetante no corpo é interditado

Bebê tem 30% do corpo queimado após brincar com álcool enquanto estava com outras 3 crianças em casa