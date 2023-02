Uma moradora da redondeza do Jardim Botânico, em Goiânia, denuncia que árvores próximas à casa dela estão infestadas com aranhas, muitas delas grandes. Ao POPULAR, a moradora detalhou que percebeu a situação há mais de um mês, e que, desde então, o caso só piora, com o surgimento de mais aranhas.

“Está quase tomando conta das árvores do quarteirão inteiro. As aranhas estão aumentando muito em quantidade e muito rápido. Inclusive já apareceram aqui na minha casa”, afirmou a moradora, que preferiu não ser identificada.

Procurada pelo POPULAR, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia afirmou que as aranhas em questão são inofensivas e que não representam risco ao ser humano.

“Jogar veneno nelas (aranhas) é considerado crime, elas se alimentam de moscas, fazendo parte de uma cadeia de controle biológico” diz um trecho do comunicado.

Nota da Secretaria Municipal de Saúde na íntegra

“A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonoses, esclarece que as aranhas são do gênero Nephyla, são inofensivas.

Por não serem perigosas e não representarem risco ao ser humano, jogar veneno nelas é considerado crime, elas se alimentam de moscas, fazendo parte de uma cadeia de controle biológico.”

