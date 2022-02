Cidades Moradores de Diorama enfrentam risco em travessia improvisada Engenhoca semelhante foi instalada para moradores atravessarem o Rio das Vacas, na zona rural do município. Desvio tem 20 quilômetros, e prefeitura promete nova estrutura

Moradores de Diorama, municípios com 2,4 mil moradores, a 257 quilômetros de Goiânia, improvisaram uma tirolesa para atravessar o Córrego das Vacas. A ponte que ficava no local foi levada pela força das águas depois uma chuva forte no dia 8 de janeiro deste ano. O prefeito da cidade, Altamiro José de Lima (DEM) disse que já tem o recurso para a reconstrução desta travessi...