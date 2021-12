Cidades Moradores de Formoso usam escada para passar por ponte da GO-241 Ponte está sem a cabeceira de um dos lados

Moradores de Formoso, no norte de Goiás, se arriscaram usando uma escada para passar pela ponte da GO-241, que está sem a cabeceira de um dos lados. Um vídeo gravado na tarde da última quinta-feira (30) mostra o momento que algumas pessoas passam com sacolas e até uma criança. Desde a última sexta-feira, os moradores do norte e do nordeste goiano estão enfrentando chuvas...