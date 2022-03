Cidades Moradores de Niquelândia ficam sem água após furto de cabos de energia A Saneago prevê que o abastecimento seja retomado a partir das 20h de hoje

Parte do município de Niquelândia, município a 305 quilômetros de Goiânia, está sem água nesta segunda-feira (7) após a Saneago registrar um furto de cabos de energia e vandalismo em equipamentos elétricos usados no abastecimento, no último domingo (6). Segundo o órgão, técnicos já trabalham para substituir o equipamento vandalizado e os cabos que foram furtados. “A San...