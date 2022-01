Cidades Moradores de Nova Glória plantam milho em buracos de rua da cidade como forma de protesto População afirma que problema é recorrente e piorou com período chuvoso

Com o objetivo de denunciar buracos em uma rua da cidade, moradores de Nova Glória, na região Central de Goiás plantaram milhos nos buracos da via. A rua Ernane Macedo está localizada no Setor Bela Vista e, segundo moradores, a ação também tinha como objetivo alertar os motoristas e ajudar no desvio dos buracos. Disseram que os problemas são recorrentes, mas que pioraram c...