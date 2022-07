Cidades Moradores de Pirenópolis relatam coação para contratar segurança Comerciantes e residentes afirmam pressão para aderir a serviço. Um dos testemunhos é de que um policial militar teria feito recomendação

Em Pirenópolis, moradores denunciam que estão sendo coagidos a contratar serviços de segurança particular. As propostas chegam sem explicações claras, apenas com a informação de que é necessário aderir ao serviço porque “o restante” da vizinhança já está pagando as taxas mensais. As sirenes das rondas feitas por motocicletas estão se multiplicando semana após seman...