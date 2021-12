Cidades Moradores de rua morrem após beberem garrafada em Goiânia O líquido com raízes ainda não identificadas foi encontrado na rua, quando os dois moradores ingeriram a substância

Dois moradores de rua morreram depois de tomar uma garrafada que encontraram na rua. De acordo com informações do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), eles encontraram a garrafa na região do Parque Amazônia, em Goiânia. Dentro do objeto tinha um líquido com raízes ainda não identificadas. Os moradores de rua resolveram tomar a garrafada porque sentiram o chei...