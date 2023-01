Moradores da zona rural do município de Cristalina, em Goiás, encontraram peixes mortos no rio São Bartolomeu, na última quinta-feira (29). Imagens feitas pelos moradores das fazendas da região mostram uma água turva e animais agonizando. A polícia ambiental esteve no local e coletou material para perícia.

Em entrevista ao POPULAR, o comandante do Batalhão Ambiental, tenente coronel Geraldo Pascoal, disse que no momento em que atenderam a ocorrência, não foi constatado nenhum derramamento de material poluente nas propriedades vizinhas. Pascoal afirma que, caso a perícia da água constate ação humana, “cabe ao Batalhão Ambiental e Polícia Civil, descobrir e multar os culpados”.

Na região, existem barragens, algumas estão inativas mas também existem aquelas em funcionamento. A equipe do POPULAR tentou contato com a empresa responsável por essas estruturas e não conseguiu retorno até o momento da publicação desta matéria. Pascoal não descarta a possibilidade de uma alteração natural no PH da água devido ao período chuvoso, mas não se posiciona oficialmente antes do resultado da perícia.

Desde a última quinta-feira (29), não foram registradas denúncias sobre novas mortes.

