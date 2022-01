Cidades Moradores fazem manifestação contra ação da PM que causou mortes na Chapada dos Veadeiros De acordo com a Polícia Militar, quatro homens, que foram mortos durante ação policial, seriam suspeitos de tráfico de drogas e teriam atirado contra equipes da corporação, mas manifestantes contestam versão

Com faixas pretas em mãos e com gritos de justiça, moradores do povoado de São Jorge, na região da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, fizeram uma manifestação na tarde deste domingo (23) contra uma ação da Polícia Militar (PM) que resultou na morte de quatro pessoas na última quinta-feira (20). Conforme a versão apresentada pela PM, equipes da ...