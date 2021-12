Cidades Moradores pedem mais tempo para debater Plano Diretor de Goiânia Participantes fazem críticas sobre falta de tempo para conhecer mudanças no projeto apontadas pelo Grupo de Trabalho

A primeira audiência pública para a discussão da atualização do Plano Diretor de Goiânia (PDG) após a devolução do projeto à Câmara pelo Paço Municipal no fim de novembro foi marcada pelo pedido de moradores e representantes da sociedade civil organizada para uma ampliação do tempo de debate. No dia 7 deste mês, a Comissão Mista da Casa definiu um cronograma com ...