Moradores pedem vistorias de gameleiras no setor Jaó, em Goiânia

A Associação de Moradores do setor Jaó, em Goiânia, vai pedir vistoria nas árvores de grande porte do bairro. A organização reclama que há, por parte do poder público, falta de acompanhamento da saúde dos espécimes da localidade, que é antiga e possui boa arborização. A crítica vem após o rompimento do galho de uma gameleira na madrugada desta quarta-feira (14),...