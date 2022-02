Cidades Moradores protestam contra aumento do IPTU de Goiânia, Prefeitura retira faixas e autua associação Amma retira faixas contra vereadores e prefeito poucas horas após serem colocadas e autua associação de moradores por "descumprimento do Código de Posturas do Município"

A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) de Goiânia retirou sete faixas de um protesto contra o aumento do IPTU que foram espalhadas pela região do Conjunto Riviera, na manhã desta segunda-feira (7). As faixas foram colocadas por moradores dos condomínios da região e citam nomes do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e de vereadores que votaram a favor do aumento. Um dos or...