Cidades Moradores reclamam de alagamentos perto da BR-153, em Aparecida de Goiânia Nas ruas, placas indicando riscos de inundações e paredes marcadas com lama dão pistas do histórico narrado com detalhes por qualquer morador questionado sobre a situação

Sem previsão para uma solução definitiva no trecho da BR-153 que atravessa o córrego Santo Antônio, onde surgiram duas crateras no começo de dezembro, moradores do Jardim Paraíso, bairro que margeia o manancial próximo à rodovia, sofrem com a água que invade suas casas em períodos chuvosos. Nas ruas, placas indicando riscos de inundações e paredes marcadas com lama dão pi...