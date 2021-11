Cidades Moradores reclamam de falta de cuidado com Bosque dos Buritis em Goiânia Mais antiga e mais frequentada unidade de conservação de Goiânia é também uma das mais agredidas por estar na região central da capital. Amma afirma ter atenção com local

A aposentada Leila Maria, de 72 anos, é frequentadora assídua do Bosque dos Buritis, a mais antiga área verde de Goiânia, a mais centralizada e a mais frequentada, segundo levantamento da Agência Municipal do Meio Ambiente. Há décadas moradora de uma residência verticalizada nas imediações, ela encontra ali o lugar ideal para respirar ar puro, se exercitar, ter contato com...