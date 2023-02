Os moradores da Rua 117, no setor Leste Universitário, em Goiânia, tiveram uma surpresa na última sexta-feira (21). O incômodo foi provocado pela prefeitura da capital que, segundo os moradores, fez a retirada de mais de 20 árvores que eram cuidadas por eles do local sem avisar.

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) disse em nota que foi feita uma vistoria técnica no local por um biólogo, e foi constatada a necessidade da poda e rebaixamento da copa de 28 árvores.

Mateus Selani, que mora na região, afirmou que as árvores retiradas não estavam atrapalhando os fios e não colocava as casas em risco. "As mangueiras cortadas da rua foram plantadas pelos próprios moradores há vários anos e além da sombra que alivia o calor nos dias de sol quente, elas davam os frutos muito apreciados por todos na região", disse.

Selani cresceu na sombra das mangueiras e ficou indignado com a retirada das árvores da rua. “Onde foram cortadas aqui na minha rua, as árvores estão de um lado que não tem residências, nem postes de energia e fios perto. Elas nunca deram problema com fio aqui. Têm famílias de mais de 60 anos que moram aqui na região", pontou Mateus, sendo acrescentado por outro morador: "A prefeitura resolve tirar tudo sem falar nada, sem avisar. A gente liga na prefeitura e ninguém da resposta”, disse.

Outra moradora disse que já foram retiradas da rua 31 pés de manga e uma sete copas. Ainda segundo ela, a facilidade para cortar essas árvores vai na contramão de quando eles precisam solicitar uma poda, "porque sempre demora para sermos atendidos".

Qualidade de vida

Outro ponto levantado por Matheus é o impacto direto que o corte das árvores já está causando na qualidade de vida dos moradores da rua e da região. Ele explicou que a sombra tornava a calçada um ponto de encontro no final da tarde e aos finais de semana tinha até churrasco.

Os efeitos atingem também várias espécies de aves que eram atraídas pelas mangueiras. Segundo Matheus, fazia parte da rotina dos moradores ouvir as araras e maritacas que ficavam entre os galhos que hoje não existem mais na rua. Ele diz que o sol antes era tampado pela copa das árvores, agora aumenta o calor dentro de casa.

Em uma relação de troca de benefícios, Matheus explicou que os próprios moradores da rua frequentemente se juntavam para varrer as folhas, juntar os galhos que caíam e colocar em sacos de lixo para a Comurg levar.

“Essas árvores aqui da rua quem plantou foi meu avô. Na época era só terra, não tinha nada aqui. Minha família passou a vida inteira em baixo dessas árvores. São 60 anos, então pra gente é muito doloroso”, lamentou Mateus.

Leia também:

- Amma autoriza corte de mais 4 árvores na Praça do Sol

- Goiânia perde 9 mil árvores em 2022

- Vácuo de políticas públicas expõe animais ao abandono em Goiânia

O que diz a prefeitura

Questionada sobre a poda de árvore no local, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), informou que apenas executa os serviços que a (Amma) solicita. Portanto, não pode responder sobre os motivos que levaram ao pedido de retirada das mangueiras.

Em nota, a AMMA disse que foi feita uma vistoria técnica no local por um biólogo, e foi constatada a necessidade da poda e rebaixamento da copa de 28 árvores. Ainda de acordo com a Agência de Meio Ambiente, as mangueiras têm capacidade de aguentar podas de rebaixamento de copa, rebrotando rapidamente após a execução da poda e que o trabalho foi autorizado tendo em vista os riscos de quedas de galhos sobre veículos e pedestres na via pública.

Confira a nota da Amma na íntegra:

A propósito de solicitação deste veículo de comunicação, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) informa o que se segue:

- Após vistoria técnica de biólogo, a Amma constatou a necessidade da poda de limpeza e manutenção, com redução da área foliar e rebaixamento da copa para 28 exemplares da arborização urbana, sendo 27 da espécie Mangueira – Mangifera e 1 de Sete Copas – Terminalia catappa no Jardim Goiás.

- A Amma reforça que os exemplares arbóreos da espécie Mangueira- Mangifera indicados são uma espécie a qual possui a capacidade de aguentar podas de rebaixamento de copa, rebrotando rapidamente após a execução da poda.

- A Amma esclarece ainda que as podas foram autorizadas tendo em vista os riscos constatados nas espécies de quedas de galhos sobre veículos e pedestres na via pública.

Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) – Prefeitura de Goiânia