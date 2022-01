Cidades Moro entra no páreo

Em novembro, Sergio Moro filiou-se ao Podemos, em meio a articulações como presidenciável. Uma das alianças possíveis é com o União Brasil, partido que surge da fusão do DEM com o PSL, que ainda precisa ser homologada pelo TSE. O governador Ronaldo Caiado deve presidir a sigla em Goiás. Em dezembro, o ex-juiz da Lava Jato participou do evento de filiação de D...