Cidades Morre a jornalista Maísa Lima Aos 52 anos, a profissional da imprensa goiana não resistiu a uma crise de asma

Foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (9) em seu apartamento, na Rua 19, no Centro de Goiânia, a jornalista Maisa Lima, de 52 anos. As primeiras informações indicam que ela não resistiu a uma crise de asma, doença que a acompanhava desde muito nova. Ela estava sozinha em casa e, tudo indica, morreu na madrugada. Editora do jornal Tribuna do Planalto com qu...