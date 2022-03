Cidades Morre a professora Maria Geralda de Almeida, uma das maiores pesquisadoras de geografia do país A professora tinha esclerose múltipla

Morreu neste sábado (19), em Goiânia, Maria Geralda de Almeida, aos 74 anos, docente aposentada do Instituto de Estudos Socioambientais (Iesa) da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde ingressou em 1999 e continuava como pesquisadora e professora voluntária. Com esclerose múltipla, ela tornou pública sua convivência com a doença. Internada recentemente para tratar u...