O adolescente de 14 anos que teve a perna triturada por uma máquina agrícola em uma fazenda de Alvorada do Norte, no nordeste de Goiás, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para um hospital em Alvorada do Norte.

O caso aconteceu no último sábdo (24). A vítima perdeu a perna direita até a altura próxima a virilha por trituração, dilacerando suas partes íntimas, conforme o relato dos Bombeiros. Apesar dos ferimentos graves, o adolescente estava consciente no momento do resgate.

Segundo a corporação, foi preciso retirar a tampa da máquina para ter acesso às engrenagens e, com isso, conseguir retirar a vítima. A ensiladeira, onde aconteceu o acidente, é usada no campo para transformar plantas em silagem.

