Morreu na noite desta quinta-feira (10), aos 101 anos, Heber Salvador de Lima, conhecido como padre Lima, em Belo Horizonte, na capital mineira. Nascido em Piraúba, em Minas Gerais, o jesuíta passou mais de 40 anos de sua vida em Goiânia, onde foi professor da antiga Universidade Católica de Goiás (atual PUC) e pároco da Paróquia Santa Genoveva, no bairro que leva o mesmo nome.

Nesta sexta-feira, o padre completaria 85 anos na Companhia de Jesus. Com estudos de filosofia em São Paulo, teologia em Roma e Inglaterra e letras clássicas, também no país inglês, Heber Salvador de Lima chegou pela primeira vez em Goiânia no ano de 1968. Ele foi destinado para dar aulas de inglês, literatura latina e Cultura Religiosa.

Após ficar um curto período como Sócio do Provincial em Belo Horizonte, o religioso voltou para Goiânia em 1969. Por aqui, além das aulas na Universidade, o padre também se dedicou a trabalhos literários, com vários livros publicados, artigos em jornais e traduções.

Em 2012, Heber Salvador de Lima voltou para Belo Horizonte. O sepultamento aconteceu na manhã desta sexta-feira, no Cemitério Bosque da Esperança.