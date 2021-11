Cidades Morre aos 103 anos Irmã Celeste, que dedicou a vida ao Colégio Santa Clara, em Goiânia Segundo a Equipe Diretiva do Colégio, a Irmã sempre nutriu um profundo e verdadeiro amor pela unidade

Morreu aos 103 anos, na manhã desta terça-feira (16), a Irmã Maria Celeste Borges (Irmã Franciscana da Ação Pastoral), de acordo com as informações do Colégio Santa Clara, em Goiânia, unidade onde foi aluna, professora e diretora. Irmã Celeste chegou ao colégio aos 11 anos, quando a instituição completava apenas 6 anos de funcionamento. A causa da morte não foi divul...