Morreu no início da noite deste domingo (13), após uma parada cardiorrespiratória, o menino de 11 anos que caiu de um toboágua em um clube de Caldas Novas, em Goiás. O acidente ocorreu no DiRoma Splash.

Informações preliminares dão conta que o equipamento, chamado de Vulcão, estava fechado para manutenção. O menino teria sofrido traumatismo craniano, seguido de afogamento.

A criança tinha 11 anos, é de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, e estava a passeio com familiares.

De acordo com a prefeitura do município, por volta da 15 horas uma criança do sexo masculino foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com com suspeita de fratura de pelve, fêmur mais Trauma cranioencefálico (TCE).

O menino foi entubado e encaminhado ao Hospital Municipal de Caldas Novas. Foi acionado o suporte aéreo para levar a criança para o Hugol, em Goiânia. Ele estava a caminho do aeroporto, teve uma parada cardíaca e a equipe médica retornou para o Hospital Municipal para estabilizar o quadro.

O POPULAR entrou em contato com o grupo por meio do telefone informado no site. Porém, a reportagem foi informada que não há nenhum responsável no local, nem assessoria de comunicação disponível no domingo. Ainda foi pedido que a chamada fosse retornada nesta segunda-feira (14), a partir das 8 horas. O espaço permanece aberto para manifestação.