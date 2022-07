Morreu nesta terça-feira (12), em Goiânia, a ex-secretária da Educação do Estado de Goiás, Terezinha Vieira dos Santos, aos 84 anos. Ela lutava contra o Alzheimer há cerca de 8 anos. Segundo os familiares, ela estava em estágio avançado da doença e recentemente precisou ser internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI) do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) para tratar o quadro de saúde, que se agravou. O sepultamento será realiza na manhã desta quarta-feira (13), no cemitério Jardins das Palmeiras, em Goiânia.

Natural de Ipameri, a educadora, que assumiu a pasta durante os Governos Iris Rezende e Maguito Vilela, também foi professora e diretora do Colégio Lyceu de Goiânia e Colégio Estadual Pré-Universitário. Posteriormente, Terezinha fundou o Colégio Pré-Médico e se manteve diretora do local até receber o convite de Iris para administrar a Seduc. “Ele insistiu para ela ir, porque sabia da competência e responsabilidade pública que ela tinha”, afirmou a afilhada da educadora, Denise Araújo Santos Carneiro, de 54 anos.

Seguindo a mesma área profissional que a madrinha, Denise se tornou psicopedagoga e comentou que Terezinha sempre esteve muito presente na vida familiar auxiliando a todos nas decisões, além de se preocupar em levar os parentes a passeios culturais. “Ela era brava, mas acolhedora. Dava bronca porque queria que fôssemos pessoas melhores”, disse.

A afilhada garante que o mesmo era feito aos seus alunos, de modo que todos desenvolviam respeito e carinho por ela. “Isso dá um orgulho, saber que ela foi uma pessoa forte, fiel, decidida e afetiva”, relembra.

Eny Caiado, ex-aluna de Terezinha do Colégio Pré-Médico, reforçou que ela foi uma pessoa ligada à educação “pela sua origem e pelo amor. Estava na sua raiz”. Vinda do interior para estudar na escola, Eny se encantou pela forma que ela conduzia a profissão e desde então elas se aproximaram. Foram 45 anos de amizade. “Ela pregava os princípios que nós aprendemos em casa também. Fomos extremamente felizes e bem educados”, disse.

A fama de “brava” da diretora marcou seu legado como uma forma de manter os valores em sala de aula e fora dela. “O legado dela é imensurável, dona Terezinha é unânime entre nós, ex-alunos e professores da época, todos concordam que ela era uma pessoa íntegra e positiva”, ressaltou Eny, que fez questão de matricular os filhos no mesmo colégio para receber a educação de Terezinha.

O Governo de Goiás emitiu uma nota de pesar nesta tarde e lembrou que Terezinha foi também servidora efetiva da rede pública estadual desde 1959 e se aposentou em 1995. “Neste momento de grande tristeza e dor, o Governo de Goiás e a Secretaria de Estado da Educação manifestam sua solidariedade e condolências aos familiares, amigos e conhecidos da ex-secretária de Educação”.

Leia também:

- Concurso irá suprir apenas metade do déficit de professores em Goiás

- Fome de alunos faz aumentar demanda de comida nas escolas públicas de Goiás

Confira a nota na íntegra:

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), expressa seu mais profundo pesar pelo falecimento da professora e ex-secretária estadual de Educação, Terezinha Vieira dos Santos, ocorrido nesta terça-feira (12/07). Servidora efetiva da rede pública estadual desde 1959, ela se aposentou em 1995.

Exerceu o cargo de secretária de Educação do Estado de Goiás em dois períodos. De 1991 a 1994 na gestão de Iris Rezende Machado e de 1994 a 1998 no governo de Maguito Vilela.

Natural de Ipameri, no interior de Goiás, ela tinha 84 anos e deixa como legado de seu trabalho ações inovadoras para a época, como a descentralização de repasse de recursos para as escolas e para a aquisição da merenda escolar, além da reformulação do Estatuto do Magistério e do Plano de Carreira dos Professores.

O corpo de Terezinha Vieira dos Santos será velado no Cemitério Jardim das Palmeiras e o sepultamento será realizado nesta quarta-feira (13/07), às 10 horas. Neste momento de grande tristeza e dor, o Governo de Goiás e a Secretaria de Estado da Educação manifestam sua solidariedade e condolências aos familiares, amigos e conhecidos da ex-secretária de Educação.

(Manoella é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás).