Morre empresário André Custódio, em Goiânia Um dos nomes mais importantes da noite goianiense, o empresário de 66 anos vinha enfrentando uma doença degenerativa

Morreu neste domingo (9) numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital de Goiânia o empresário André Custódio, de 66 anos, nome que fez história no segmento gastronômico da capital. Seu corpo será velado no Cemitério Jardim das Palmeiras, até às 13 horas. André Custódio, ao lado da mulher Margareth, da irmã Amara e do sobrinho Gustavo Pompeu, fundou empree...