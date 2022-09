O ex-reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Joel Pimentel de Ulhôa, de 88 anos, morreu nesta segunda-feira (12) vítima de câncer no pulmão. O velório será no Cemitério Parque Memorial, na GO-020, saída para Bela Vista de Goiás, onde ele deve ser sepultado na terça-feira (13) pela manhã, em horário ainda a ser confirmado pela família.

Joel foi o primeiro reitor eleito pela comunidade universitária, já no fim do regime militar, estando à frente da instituição entre 1986 e 1990. Professor aposentado da atual Faculdade de Filosofia (Fafil), Joel acreditava que "desprezar a política e os políticos é uma maneira ingênua e perigosa de fazer política, de contribuir para que formas insidiosas de totalitarismos invadam e envenenem o ambiente em que vivemos".

Entre os seus livros publicados, o título "Rousseau e a utopia da soberania popular" (Editora UFG, 1996) foi utilizado em várias universidades do País.

A UFG decretou luto oficial de três dias. Em nota de pesar divulgada em seu site, a UFG se disse "grata ao legado do ex-reitor, Joel Ulhôa, e se solidariza com a família e amigos do docente neste momento de pesar".

O filho do ex-reitor, Murilo Ulhôa disse que o pai deixa um legado de integridade, honestidade, sendo ímpar na vida das pessoas que conviveram com ele. Joel deixa esposa, cinco filhos, nove netos e três bisnetos.

Leia também:

- UFG expõe projetos desenvolvidos em 2 anos

-Voto útil no 1º turno