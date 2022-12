Morreu na manhã desta terça-feira (20) o homem que atropelou e matou uma criança de 8 anos no último sábado (17), no Setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia. Francilei da Silva Jesus estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), que confirmou o óbito.

Francilei foi agredido pelo pai da criança atropelada, o vendedor ambulante Dedilson de Oliveira. Ele chegou a ser preso, mas passou por audiência de custódia e foi solto no dia seguinte. Na decisão, a juíza Luciane Cristina confirmou não ter havido ilegalidade no flagrante, mas destacou que a polícia havia tipificado o crime como tentativa de homicídio privilegiado, que ocorre quando a pessoa é motivada por “relevante valor moral ou forte emoção”.

