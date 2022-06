Cidades Morre homem baleado dentro de farmácia em Goiânia Vítima estava internada no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO)

Atualizada às 15h31 O policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 62 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (27) após ser baleado dentro de uma farmácia localizada no setor Bueno, em Goiânia. A vítima estava internada no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). De acordo com o boletim médico, João do Rosário chegou à unidade e...