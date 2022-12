Morreu no sábado (24) o idoso que foi atropelado na Avenida Lúcio Rebelo, no Jardim Fonte Nova, em Goiânia. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que Ângelo Barbosa Taveira, de 65 anos, empurrava uma bicicleta quando foi atropelado ao tentar atravessar a avenida.

Ao POPULAR, Laís Barbosa Taveira, sobrinha do idoso, contou que o tio, que morava com o filho, tinha saído de casa na manhã de sábado para buscar a bicicleta dele, que estava na oficina. Na volta, o acidente aconteceu.

“Demoramos a descobrir porque moramos no interior e ele estava sem os documentos quando foi atropelado. Ele chegou com vida no hospital, mas quando soubemos da notícia, por volta das 13h, ele já havia falecido, por conta do traumatismo craniano que teve”, afirmou.

Ela acredita que o acidente pode ter acontecido porque o tio, que era natural de Itapirapurã e que trabalhou muitos anos como motorista de caminhão, já estava com a audição e a visão bastante prejudicadas, e afirma que agora ficam as lembranças do tio que era muito querido por todos.

Tristeza

A sobrinha de Ângelo Barbosa contou ainda que a família está arrasada com a perda. “Estamos em choque. Meu tio era acostumado a andar Goiânia inteira de bicicleta, e logo agora, que estava se aposentando e ficaria mais tranquilo, acontece uma tragédia como essa”, lamentou.

Segundo ela, o tio era uma pessoa maravilhosa e muito trabalhadora. "Nunca fez mal para ninguém, todo mundo aqui em Itapirapurã gostava dele. Com ele não tinha tempo ruim, estava sempre alegre”, finalizou.

