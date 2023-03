Laura Graziella Trigueiro Botelho, irmã do piloto Victor Trigueiro Botelho, morreu na madrugada desta quarta-feira (1º), no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira. A mulher estava no avião de pequeno porte que caiu na tarde desta terça-feira (28), atrás de um centro esportivo, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. O irmão solicitou alta da unidade. As informações foram confirmadas pelo hospital.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) atendeu a ocorrência e enviou até o local nove viaturas. A mulher estava presa às ferragens do avião e teve fratura exposta em um membro inferior do corpo, além de laceração profunda. Já o piloto foi encontrado fora do avião com uma fratura em um membro superior direito.

Os bombeiros informaram que ao chegarem no local havia grande quantidade de fumaça saindo da aeronave.