Cidades Morre Jacob Abdalla Rassi, um dos criadores do primeiro pit-dog de Goiânia Empreendimento que viria a se tornar patrimônio cultural de Goiás foi idealizado pelos irmãos Jacob e Jorge Rassi

Morreu neste sábado (16), em Goiânia, Jacob Abdalla Rassi, um dos fundadores do primeiro pit-dog da capital. Aos 76 anos, Jacob descobriu um problema cardíaco ao fazer exames de rotina e precisou passar por uma cirurgia delicada no coração. Durante o procedimento, Jacob teve forte sangramento, segundo seu irmão Jorge Rassi, e faleceu ainda no centro cirúrgico. Jacob ...