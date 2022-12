O ex-secretário da Fazenda e ex-presidente da Saneago, José Taveira Rocha, morreu na manhã desta terça-feira (20). José estava internado desde segunda-feira passada (12) no Hospital do Coração, em Goiânia. Ele tratava um câncer no aparelho digestivo descoberto recentemente.

José Taveira ocupou o cargo de presidente da Saneago e secretário da Fazenda durante os governos de Marconi Perillo, do PSDB. Era conhecido com um “curinga” nas gestões do tucano e sempre era colocado no comando de órgãos quando precisavam de reestruturações ou enfrentavam um momento de crise.

Além da Sefaz e da Saneago, ele também esteve à frente da Agência de Fomento, do Ipasgo e foi presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran GO). O velório será realizado às 18h30 na Capela 8 do cemitério localizado no Jardim das Palmeiras,

Em nota, a Saneago informou que José foi presidente da companhia de 1 de janeiro de 2015 a 24 de agosto de 2016. "Com tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos neste momento de profunda dor", disse.

O ex-governador de Goiás e amigo pessoal de José Taveira, Marconi Perillo (PSDB), prestou sua homeagem por meio de uma nota. Confira na íntegra.

"Goiás perde hoje um dos seus mais dedicados quadros de servidores exemplares na administração estadual, o dr. José Taveira da Rocha. De perseguido nos governos do PMDB, dr. Taveira se transformou em um curinga nas administrações tucanas, na prestação de serviços ao estado de Goiás. Foi um dos auxiliares mais competentes, corretos, éticos, leais e dedicados que conheci em toda a minha vida.

Um homem dedicado ao serviço público, desde os tempos em que me ajudou na liquidação da Caixego, antes como diretor do BEG, no processo de privatização, depois como servidor destacado em várias áreas, saneou e transformou o Ipasgo em um órgão exemplar, na prestação de serviços aos usuários e aos prestadores.

Foi um competentíssimo presidente do Detran. Dirigiu, por anos, a Goiás Fomento, transformando-a em um dos maiores instrumentos de crédito e fomento de nosso Estado. Foi presidente da Saneago, secretário da Fazenda, quando me ajudou fundamentalmente na consolidação de todas as nossas políticas sociais, de infraestrutura e de industrialização. Em todas essas funções deixou o seu legado de trabalho, dedicação, de amor aos servidores, amor aos goianos.

Dr. Taveira, além de companheiro de partido, era um amigo de toda uma vida. Por este querido amigo e irmão que o destino e a gestão pública colocaram em meu caminho, eu choro com os sentimentos de amor e gratidão. Foi meu companheiro até os últimos dias da sua vida.

Que Deus o acolha em seus braços, já que ele era muito devoto, e que Dom Antônio Ribeiro, seu grande amigo também, esteja agora ao lado de Jesus recebendo o espírito do Dr. Taveira. Minha solidariedade à dra. Divaina e a toda a família. Minhas condolências a todos familiares e amigos.

A saudade será eterna. Mas carregarei no peito todo o nosso trabalho juntos por Goiás. Meu muito obrigado pelos ensinamentos e companheirismo!"

