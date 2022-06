Cidades Morre jovem de 22 anos baleada por engano em distribuidora de Niquelândia Marisa da Silva Souza Tomaz, de 22 anos, foi atingida no último dia 28 de maio e estava internada desde então

Marisa da Silva Souza Tomaz, de 22 anos, que foi baleada por engano em uma distribuidora de bebidas em Niquelândia, morreu no último sábado (4). O caso aconteceu no dia 28 de maio e a jovem foi atingida na cabeça. O alvo era Cleverson da Silva Santos, também de 22 anos, que foi atingido por vários disparos e morreu no local. O crime é investigado pelo Grupo de Investigações...