Morre menino de 2 anos espancado pelo padrasto, em Rio Verde

Morreu nesta quarta-feira (23), dois dias após dar entrada no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em estado grave, o menino de dois anos que foi espancado pelo padrasto, em Rio Verde, no sudoeste goiano. Em nota, o Hugol informou que a família da criança autorizou a doação dos rins e das córneas do garotinho, atitude que o Hospit...