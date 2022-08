Morreu na manhã desta terça-feira (16), o menino de 3 anos que foi baleado na cabeça no último fim de semana, em Goiânia. A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) que já tinha aberto protocolo de morte cerebral.

O caso aconteceu no último sábado, no Jardim do Cerrado, região oeste de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), a criança estava acompanhada do tio de 19 anos, que teria se envolvido em uma discussão em uma festa.

Os policiais relataram que um dos suspeitos de atirar disse que estava defendendo um familiar, que teria sido agredido pelo jovem baleado. O tio e a criança estavam em frente uma distribuidora quando foram atingidos. O jovem também foi hospitalizado, mas não teve o estado de saúde divulgado.

Ao todo, os policiais prenderam três pessoas envolvidas na tentativa de homicídio. No momento da prisão, foram apreendidas duas armas de fogo, drogas e veículos utilizados no crime. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, mas ainda não obteve sucesso.

