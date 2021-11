Cidades Morre o desembargador aposentado Rogério Arédio Ferreira, aos 79 anos, em Goiânia Corpo será velado a partir das 11 horas no Jardim das Palmeiras e o sepultamento está previsto para às 17 horas no mesmo local

Atualizada às 9h22. O desembargador aposentado Rogério Arédio Ferreira, de 79 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (12), em Goiânia. Ele tinha se submetido a uma cirurgia, mas não resistiu. O velório do magistrado está previsto para começar às 11 horas no Jardim das Palmeiras e o sepultamento está agendado para às 17 horas no mesmo local. Rogério iniciou na magistr...