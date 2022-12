*Atualizada em 18/12 às 11h33

Morreu, neste domingo (18), o ex-deputado estadual por Goiás Joaquim Olinto de Jesus Meirelles, mais conhecido como Olinto Meirelles, aos 90 anos. O falecimento foi comunicado por seu filho, o deputado Cláudio Meirelles, que destacou o legado do pai ao lembrar que foi ele o autor da Lei que criou o município de Aparecida de Goiânia. O velório está marcado para acontecer a partir das 14h30.

Olinto estava internado no Hospital Amparo, em Goiânia, desde a última quinta-feira (15), e teve a morte confirmada às 1h deste domingo. De acordo com o Cláudio Meirelles ao POPULAR, a causa da morte foi uma pneumonia.

Pelas redes sociais, Claúdio Meirelles elogiou a trajetória do pai. “Um exemplo para a nossa família de um homem sério, honesto e muito trabalhador”, escreveu.

A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) também manifestou pesar pela morte de Olinto. “Consternada, a diretoria da Fieg manifesta condolências à família.”

Já o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, em nota, disse ter recebido a notícia do falecimento de Olinto "com grande consternação e pesar". "Neste momento de grande tristeza, elevamos o pensamento a Deus para que conforte os corações de todos os familiares e amigos."

Olinto deverá ser velado no Cemitério Parque Memorial, onde será sepultado às 17h30 deste domingo (18).

Quem foi Olinto Meirelles

Olinto era pai do deputado Cláudio Meirelles, do ex-presidente do GoiâniaPrev, Fernando Meirelles, e do secretário de Goiânia Rafael Meirelles. Também era irmão do ex-deputado Jesus Meirelles e tio do advogado Julio Meirelles. Além de deputado, jornalista e advogado, Olinto foi funcionário dos Correios e Telégrafos e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO).

Segundo a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, foi Olinto, enquanto deputado, juntamente com Iris Rezende, quem atuou em 1963 para que a Assembleia Legislativa aprovasse a lei de emancipação política de Aparecida de Goiânia (o município até então era reconhecido como o Distrito de Goialândia).

Em 13 de novembro daquele mesmo ano, a Assembleia deu parecer favorável à emancipação do distrito para município. No dia seguinte, Olinto entrou com o processo para segunda discussão e votação da emancipação do município.

“Por meio do projeto de Lei nº 784/63, a Assembleia Legislativa sancionou a Lei nº 4.927, de 14 de novembro de 1963, criando, assim, o município de Aparecida de Goiânia”, narra a prefeitura.

O ex-deputado também era um dos pioneiros na área da advocacia eleitoral, tendo atuado na assistência jurídica a prefeituras municipais em Goiás e no Tocantins.

