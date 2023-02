O pedestre atropelado em Luziânia, na região Leste do estado, morreu nesta sexta-feira (10). Na quinta-feira (9) ele foi atingido por uma caminhonete quando tentava atravessar a Avenida Alfredo Nasser. De acordo com a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) no local que a vítima passou não tem faixa de pedestres.

O Corpo de Bombeiros fez o atendimento no local e informou que o homem foi socorrido com suspeita de Traumatismo Cranioencefálico. homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

“Após avaliação e primeiros socorros, foi levado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para Unidade de Pronto Atendimento (UPA)”, informaram.

Em imagens feitas por câmeras de segurança é possível ver o homem atravessando a avenida quando é atingido pelo veículo. A SMT informou que existe uma faixa de pedestre poucos metros à frente de onde a vítima foi atropelada.

