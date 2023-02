O professor e sociólogo goiano Sílvio Costa faleceu na manhã desta quarta-feira (15), em Goiânia aos 69 anos. Sílvio era professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) desde o fim da década de 1970, sócio titular do Instituto Cultural Bernardo Élis Para os Povos do Cerrado (Icebe) e grande lutador da democracia brasileira. O velório será às 17h e o sepultamento às 19h no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia.

O professor era natural de Lagolândia, distrito de Pirenópolis, formou-se em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1977. Silvio era casado com a socióloga Lúcia Rincon e deixa três filhos.

Em nota enviada ao POPULAR, o presidente do Icebe Nilson Jaime lamentou a morte. "Goiás perde um grande intelectual e o Brasil um ardoroso defensor da democracia. O professor Silvio Costa, docente da PUC Goiás, e grande figura humanitária, é um dos maiores especialistas brasileiros em Revolução Francesa, autor de bons livros sobre o tema. Sócio do Instituto Bernardo Élis (Icebe), deixa um vazio no sindicalismo e na historiografia de Goiás", disse.

Sílvio Costa tinha grande expertise profissional em Movimento Sindical, Brasil e Espanha. No final da década de 1970, passou a atuar no movimento político-partidário e sindical, participando ativamente da fundação do Partido Comunista do Brasil - PCdoB, em Goiás. O sociólogo também foi eleito presidente do Sindicato dos Professores de Estado de Goiás, atual Sinpro-GO.

Em nota conjunta, o Instituto Cultural Bernardo Élis Para os Povos do Cerrado (Icebe), o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), a Associação Goiana de Imprensa (AGI) e o Projeto GOIÁS +300, se solidarizaram pela morte do professor.

A causa da morte não foi divulgada pela família. A reportagem entrou em contato com Lúcia Rincon por meio de ligações às 13h21 desta quarta-feira (15), mas não obteve retorno. A matéria está em atualização.