A Polícia Civil de Goiás prossegue com as investigações de quatro possíveis casos de intoxicação de cães causada por petiscos da fabricante Bassar Pet Food. Dois cães morreram até o momento, em Goiânia: um deles, que pertencia à filha de um delegado de Goiás, morreu no dia 5 de julho após dias de internação. O outro, que passou por três internações desde agosto, teve a morte confirmada na última semana.

Assim como a primeira, a suspeita é que a segunda morte, um spitz de 2 anos de nome Teodoro que começou a passar mal após comer um petisco da Bassar Pet Food, no dia 12 de agosto, tenha sido causada pelos petiscos contaminados.

Ao POPULAR, o tutor de Teodoro, Arthur Guerra, conta que havia dado o petisco para ele e para a outra cadela, de nome Maitê. Os dois cães começaram a ter reações ao consumirem o alimento, mas o caso de Teodoro acabou se agravando.

“A Maitê comeu, mas vomitou. Ela não digeriu o petisco. Já o Teodoro digeriu”, narra Guerra.

O cão foi internado pela primeira vez no dia 13 de agosto, após demonstrar fraqueza, sede intensa e dificuldades de andar. Ele chegou a receber alta depois de apresentar melhora, mas precisou de internação por outras duas vezes após ter anemia intensa e sangramento.

A última internação durou dois dias. Teodoro morreu no dia 16 de setembro por falência múltipla dos órgãos, ocasionada também pela insuficiência renal. "A gente mandou o corpo para a necrópsia e aguarda o resultado. Se confirmar [a intoxicação pelo petisco], pretendo acionar todos os responsáveis”, destacou Guerra.

Ainda sem análise

Assim que tomou conhecimento do primeiro caso, a Delegacia do Consumidor (Decon) determinou buscas nas lojas da franquia que vendia os petiscos em Goiânia, mas eles já não estavam mais disponíveis.

A reportagem apurou que a Decon enviou amostras do suposto petisco contaminado para a Polícia Científica. No entanto, o órgão devolveu os alimentos sob alegação de que não tinha a estrutura adequada para fazer a análise.

A Polícia Científica foi procurada a respeito da análise das amostras e prometeu um retorno. Agora, a Polícia Civil tenta fazer com que a perícia dos petiscos seja feita pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Vale destacar que o Ministério informou que os produtos identificados com suspeita de contaminação são o Every Day sabor fígado (lote 3554) e o Dental Care (lote 3467). A fabricante Bassar Pet Food divulgou que, "por precaução", também iniciou a retirada do lote 3775 da marca Bone Everyday assim que soube das denúncias.

Em nota divulgada no site no mês passado, a Bassar Pet Food declarou que "interrompeu a produção de sua fábrica até que sejam totalmente esclarecidas as suspeitas de contaminação", e que, de modo preventivo, "já estava recolhendo os lotes de duas linhas de alimentos, mas procederá agora ao recolhimento de todos os produtos da empresa nacionalmente."

